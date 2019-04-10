Неработающий лифт держит пензенских ветеранов в западне полгода

В Пензе супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны больше полугода не может выйти из собственной квартиры. С начала октября в многоквартирном доме, где они живут, не работают лифты, а у ветеранов - серьезные проблемы со здоровьем, им сложно передвигаться. Дело в том, что еще в январе в их доме по программе капитального ремонта должны были установить новые подъемники. Однако подрядчик нарушил все мыслимые сроки.

Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Михайловна Пивкина надевает китель с медалями каждый год на парад в честь Дня Победы. В этот раз, уверена, на праздник она не попадет. Вместе с мужем, тоже участником войны, Александром Егоровичем, они оказались в западне в собственной квартире. Супруги живут на седьмом этаже, а лифт не работает. Причем уже больше полугода.

«У меня много наград и достижений. В войну лес рубила и окопы копала, а в таком возрасте стали никому не нужны. Это только подумать, семь месяцев не могут сделать лифт», - рассказала Клавдия Пивкина.

Александру Егоровичу скоро исполнится 93. У него - проблемы с суставами. Ходит только с помощью клюшки. Клавдии Михайловне - 90. Она может передвигаться только на ходунках, у нее - защемление седалищного нерва, нужна операция, а еще бронхит и глаукома. Но в больницу без работающего лифта не попасть. Помогает сын, он покупает продукты и лекарства, приходят сотрудники социальной службы. На дом вызывают и врачей, но лечиться в квартире в их ситуации - невозможно.

«Вызвала на дом невропатолога, ждала два месяца. Врач пришел, посмотрел, сказал, что надо к хирургу, но из-за лифта не могу никуда попасть», - сказала Клавдия Пивкина.

Самое интересное, что во всем доме, где живут ветераны, по адресу улица Карпинского, 30а, установлены новые лифты. Жители первого подъезда говорят, что новый подъемник у них появился еще в конце февраля. С тех пор к ним регулярно приходит специалисты, чтобы проверить, как лифт работает. Однако его так и не запускают для общего пользования.

Местные жители не раз обращались с жалобами в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Там им сказали, что проблема возникла из-за подрядчика. По плану, он должен был установить лифты в январе, но нарушил сроки.

«Лифт не сразу установили, как в других домах, а постепенно, ящиками отдельные части носили, и так в течение трех-четырех месяцев работали», - рассказала жительница Пензы Тамара Васнева.

В региональном фонде капремонта подтвердили, что, по договору с подрядчиком, а это фирма из Санкт-Петербурга, новые лифты должны были установить еще в конце 2018 года. За нарушение организации грозит штраф, и ее должны внести в список недобросовестных подрядчиков.

«Была задержка с поставкой оборудования. Сейчас ведется претензионная работа с подрядной организацией за срыв сроков по договору, конечно, будут приняты меры», - сказал главный специалист отдела капитального ремонта регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Владимир Дидковский.

Специалисты регионального фонда капремонта обследовали все лифты в доме по улице Карпинского и 5 апреля сдали документы в управление Ростехнадзора. Теперь проверку новых подъемников должны провести его специалисты. Если они не выявят никаких нарушений, то лифты обещают запустить 11 апреля.