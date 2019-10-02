МКП «Теплоснабжение Пензы» задолжало ресурсникам 1,7 млрд рублей

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02 октября 2019, 19:33Общество
На полный запуск теплоснабжения ресурсоснабжающим организациям давали десять дней, к 1 октября во все объекты соцкультбыта и жилые дома в Пензе должно было поступить тепло.
За десять дней со старта отопительного сезона компания «Т Плюс» сделала все, чтобы тепло поступило в квартиру каждого жителя. Чтобы система работала бесперебойно, еще летом энергетики провели гидравлические испытания, выявили дефекты на трубопроводе и заменили эти участки. Всего было переложено семь километров теплосетей. 550 миллионов рублей - такую сумму направили на подготовку к зимнему периоду.
«Если где-то система не отлажена, то это или МКП, с которыми мы взаимодействуем, или дома, в которых недостаточно спущен воздух. Погода позволяет, думаю, к холодам вся система будет отложена», - сказал директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.
Задолженность потребителей перед ресурсоснабжающей организацией - 1,7 миллиардов рублей, 1,4 миллиарда - это долг МКП «Теплоснабжение». Варианты погашения разрабатывают специалисты областного правительства. Один из них - концессионное соглашение. Среди неплательщиков и населения долг перевалил за 100 миллионов рублей. Жильцы в этом месяце не увидят в почтовых ящиках квитанции с графой за отопление.
«В сентябре за отопление не будут выставляться счета. Эти показания войдут в квитанции за октябрь, граждане будут отчитываться за услуги в первых числах ноября», - рассказал директор пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.
Тариф остается прежним. За одну гигакалорию тепла жители заплатят 1761 рубль. И это самый низкий тариф среди пензенских ресурсоснабжающих организаций.
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