Иван Белозерцев призвал выделять многодетным семьям лучшие участки

Пензенские многодетные семьи будут обеспечены лучшими земельными участками под индивидуальное жилищное строительство. В ходе видеоконференции особое внимание на это обратил губернатор Иван Белозерцев. Кроме того, в порядок подачи документов для участия в региональной программе планируют внести изменения.

В Пензенской области на сегодняшний день насчитывается около десяти тысяч многодетных семей. Из них около половины претендует на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Об этом в ходе видеоконференции в областном правительстве сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

«Земельными участками полностью обеспечены многодетные семьи в городе Кузнецке, в Бековском, Вадинском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Наровчатском, Никольском, Малосердобинском, Сосновоборском и Шемышейском районах», - рассказал он.

Более 200 семей ждут своей очереди. И если в одних районах показатели выполнены в полном объеме, то в Белинском, Мокшанском и Каменском работа ведется недостаточно эффективно. Кроме того, Иван Белозерцев нацелил ответственных лиц не выдавать земельные участки на окраинах населенных пунктов.

«Многодетным семьям должны выдаваться лучшие земельные участки. Они рожают детей, воспитывают их. Без этого районы будут сокращаться», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев поручил проводить разъяснительную беседу с семьями и рассказывать о других видах поддержки. Также планируется изменить порядок подачи документов для участия в программе. Нововведения помогут ускорить процесс получения земельных участков.