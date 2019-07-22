Мистер Вселенная Алексей Нетесанов отравился в турецком отеле

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22 июля 2019, 15:34Общество
Известный пензенский бодибилдер, обладатель титула «Мистер Вселенная» Алексей Нетесанов в соцсети сообщил, что отравился едой из ресторана отеля, в котором он отдыхает вместе с семьей.
Он рассказал, что его вместе с супругой госпитализировали в турецкую клинику. Запись из больницы он разместил во «ВКонтакте» утром 22 июля.
В районе 10 часов дня Алексей Нетесанов сообщил, что все в порядке, и рассказал, что приступил к завтраку, состоящему из каши и трех яиц. Затем поделился видео с территории отеля, показав, что там находится большое количество бассейнов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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