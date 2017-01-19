19 января 2017, 16:31Лента новостей Минздрав РФ предложил ввести налог на полуфабрикаты Министерство здравоохранения России выступило с инициативой введения налога на полуфабрикаты. Эта мера вошла в проект стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.

По мнению авторов проекта, подорожание вредных продуктов - это еще один шаг на пути к крепкому здоровью. Полуфабрикаты хотят обложить дополнительным налогом с продаж, а на сладкую газированную воду - ввести акцизы, при этом запретив ее рекламу в СМИ.

Медики считают, что таким образом удастся снизить потребление соли, что, в свою очередь, приведет к снижению смертности от сердечнососудистых заболеваний.

«Стратегия формирования ЗОЖ» уже известна резонансными предложениями по борьбе с табаком и алкоголем. В частности, Минздрав предлагал запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года. Однако эта инициатива была раскритикована.

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=W3FXMnQQskQ