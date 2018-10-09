Минздрав - против возобновления продажи спиртного на стадионах

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09 октября 2018, 10:24Общество
Минздрав намерен заблокировать инициативу по легализации продажи спиртного на стадионах и в спортивных учреждениях, сообщают «Известия».
«Минздрав считает, что для снижения потребления спиртного необходимо продолжать реализацию государственной политики по ограничению доступности алкогольной продукции и недопущению ослабления законодательства в сфере ее оборота», — сказали «Известиям» в пресс-службе министерства.
Представитель ведомства также отметил, что согласно мировой практике, наиболее эффективной мерой по снижению потребления спиртного считается ограничение доступности алкоголя: ценовой, временной, территориальной и по возрасту.
В Роспотребнадзоре разделяют позицию коллег: предложение о возврате продаж спиртного на стадионах идет в разрез с проводимой политикой государства, направленной против алкоголизации населения.
В Минпромторге, напротив, поддерживают продажу пива на стадионах: подобная практика распространена в мире, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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