Минздрав предложил изменить систему медосмотров детей

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22 января 2017, 15:04Общество
Минздрав России предложил отменить медосмотры детей перед поступлением в образовательные учреждения. В ведомстве отмечают, что законом гарантируется право каждому на образование, независимо от каких-либо обстоятельств. Кроме того, не существует ни одного противопоказания к учебе, даже если у ребенка нашли какую-то болезнь.
Помимо этого, сокращается перечень исследований и осмотров специалистами, которые полагаются несовершеннолетним.
Так, больше не будет обязательных осмотров детей в возрасте одного года девяти месяцев и двух с половиной лет, также будет уменьшено число анализов крови. В шесть лет будет положен только осмотр у педиатра и невролога. По нынешним правилам нужен еще офтальмолог и стоматолог. А в 10 лет диспансеризация будет включать обследование педиатра, невролога, окулиста и психиатра.
В старом же списке также были лор, ортопед, стоматолог, хирург и эндокринолог. По мнению врачей, нынешняя система детских осмотров предполагает излишнюю нагрузку на специалистов.
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