Минздрав Пензенской области проведет бесплатные лекции по профилактике заболеваний

Каждый четверг главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Пензенской области будут рассказывать населению о способах профилактики заболеваний и их осложнений, современных методах диагностики и лечения той или иной болезни.

Первая лекция состоится 3 октября в 15.00 в большом конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Джамиля Курмаева расскажет о вакцинопрофилактике гриппа.

«Участие в лекториях совершенно бесплатное и призвано повысить уровень информированности граждан в вопросах укрепления собственного здоровья. Помимо этого, участники лекториев получат те или иные диагностические и лечебные «бонусы», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Слушателям необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Следующий лекторий состоится 10 октября в 15.00. Главный внештатный кардиолог области Елена Володина расскажет о профилактике и лечении артериальной гипертензии. Место проведения будет сообщено дополнительно.

Возрастное ограничение – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».