Минздрав Пензенской области проведет бесплатные лекции по профилактике заболеваний

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01 октября 2019, 13:04Общество
Каждый четверг главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Пензенской области будут рассказывать населению о способах профилактики заболеваний и их осложнений, современных методах диагностики и лечения той или иной болезни.
Первая лекция состоится 3 октября в 15.00 в большом конференц-зале Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Джамиля Курмаева расскажет о вакцинопрофилактике гриппа.
«Участие в лекториях совершенно бесплатное и призвано повысить уровень информированности граждан в вопросах укрепления собственного здоровья. Помимо этого, участники лекториев получат те или иные диагностические и лечебные «бонусы», – сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
Слушателям необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Следующий лекторий состоится 10 октября в 15.00. Главный внештатный кардиолог области Елена Володина расскажет о профилактике и лечении артериальной гипертензии. Место проведения будет сообщено дополнительно.
Возрастное ограничение – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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