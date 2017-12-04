04 декабря 2017, 14:07Общество Минздрав Пензенской области отмечен всероссийской наградой В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения «За качество и безопасность медицинской деятельности». В числе награжденных - минздрав Пензенской области.

Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом второй степени всероссийской премии и получило памятный знак и диплом. Лауреатом премии первой степени стал Краснодарский край, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Престижную награду на мероприятии получил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

«Те, кто получил дипломы, могут год находиться вне проверок, согласно риск-ориентированной модели», – отметил член Совета Федерации ФС РФ, представитель правительства Ярославской области Игорь Каграманян.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко уточнил, что это относится к органам исполнительной власти, но не ко всем медицинским организациям.

Премия учреждена в 2015 году и присуждается на основе рассмотрения 36 критериев, отражающих различные направления медицинской деятельности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/56317/

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