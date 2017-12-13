Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок до 6%

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 декабря 2017, 11:08Общество
Семьи, в которых родятся вторые или третьи дети, смогут рассчитывать на субсидирование государством ипотечной ставки сверх 6% годовых, сообщают «Известия», ссылаясь на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.
Семьям, где второй ребенок появится в 2018 году, субсидию будут давать три года, семьям с тремя и более детьми - пять лет, отметил глава министерства.
«Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на 6%, которые уже не нужно будет субсидировать», - сказал Михаил Мень.
Приблизительно 620 тысяч семей с двумя и более детьми при снижении процентной ставки будут готовы взять ипотеку, говорится в сообщении, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 декабря 2017, 14:36Пензенцам вернут тепло в течение трех часов
13 декабря 2017, 14:05Пензенская прокуратура держит под контролем ситуацию с отключением тепла
13 декабря 2017, 13:33В Заречном задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в город
13 декабря 2017, 13:03Прорыв на улице Чкалова устранили
13 декабря 2017, 12:36В Арбеково без тепла остались девять домов и детсад
13 декабря 2017, 12:05Пензенцы продали паленый алкоголь на 7 млн руб
13 декабря 2017, 11:37Белозерцев в Башмакове наградил активных граждан
13 декабря 2017, 11:08Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок до 6%