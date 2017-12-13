13 декабря 2017, 11:08Общество Минстрой рассчитывает на снижение ипотечных ставок до 6% Семьи, в которых родятся вторые или третьи дети, смогут рассчитывать на субсидирование государством ипотечной ставки сверх 6% годовых, сообщают «Известия», ссылаясь на министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

Семьям, где второй ребенок появится в 2018 году, субсидию будут давать три года, семьям с тремя и более детьми - пять лет, отметил глава министерства.

«Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на 6%, которые уже не нужно будет субсидировать», - сказал Михаил Мень.

Приблизительно 620 тысяч семей с двумя и более детьми при снижении процентной ставки будут готовы взять ипотеку, говорится в сообщении, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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