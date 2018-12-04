Минский медведь Тристан не дождался самку из Пензы и впал в спячку

Медведица Нюра готовится к переезду из пензенского зоопарка, ранее она полгода жила на заднем дворе частного дома. Однако косолапый, для которого она должна была стать парой, уснул.

Как сообщает белорусская «Комсомольская правда», для пары медведей уже построили новый вольер. В нем есть две берлоги, зона для прогулок, песочница и бассейн.

Однако стало известно, что медведь Тристан из зоопарка города Минска в ожидании подруги впал в зимнюю спячку. Сотрудники надеются, что он проснется раньше календарной весны, а пензенская медведица, в свою очередь, не окажется соней.

На пару возлагают большие надежды, возможно, в зоопарке появится молодое поколение медвежат, пишет ИА «Пенза-Пресс».