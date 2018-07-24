Минобороны РФ судится с пензенскими приставами из-за 50 тыс рублей

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24 июля 2018, 17:08Общество
Министерство обороны РФ судится с межрайонным отделом Управления федеральной службы судебных приставов по Пензенской области. Предметом спора стали 50 тысяч рублей.
Как сообщается на сайте Арбитражного суда Поволжского округа, Министерство обороны обязали освободить здание на ул. Гоголя, 60, где ранее было «Пензенское конструкторское бюро моделирования», от принадлежащего ведомству имущества.
В материалах дела отмечается, что судебный пристав, получив исполнительный лист, установил пять дней для того, чтобы министерство выполнило требования добровольно.
Затем он не раз направлял в Минобороны сообщения о необходимости выполнить требования исполнительного документа.
«Врио заместителя начальника старшего судебного пристава 11 сентября 2017 года вынесла постановление о взыскании с должника по исполнительному производству исполнительского сбора в размере 50 000 руб. в связи с неисполнением исполнительного документа добровольно в установленный срок», - отмечается в постановлении суда.
Минобороны требование о взыскании 50 тысяч рублей решило оспорить. Однако в Арбитражном суде Пензенской области решение приставов не отменили, в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде также не встали на сторону министерства. Кассационную жалобу не поддержали и в Арбитражном суде Поволжского округа.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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