28 января 2019, 17:06Общество

Милота зашкаливает. Пензенцам показали маленьких обитателей зоопарка

Горожанам предложили угадать, что за малыши появились на свет в пензенском зоопарке.

Милую фотографию зверушек опубликовали в соцсети Instagram.

«Угадайте, кто это?» - написали под фото сотрудники зоопарка.

Пользователи в комментариях отметили, что это медвежата. Судя по снимку, малыши еще даже не открыли глазки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот -https://www.instagram.com/p/BtLNBM7ngBw/

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