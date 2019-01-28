Милота зашкаливает. Пензенцам показали маленьких обитателей зоопарка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 января 2019, 17:06Общество
Горожанам предложили угадать, что за малыши появились на свет в пензенском зоопарке.
Милую фотографию зверушек опубликовали в соцсети Instagram.
«Угадайте, кто это?» - написали под фото сотрудники зоопарка.
Пользователи в комментариях отметили, что это медвежата. Судя по снимку, малыши еще даже не открыли глазки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 января 2019, 19:42В Пензе прошел митинг, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда
28 января 2019, 19:37В Пензе блокадникам вручили памятные знаки
28 января 2019, 19:33В Пензе из-за ОРВИ на карантин закрыли школу №19
28 января 2019, 19:29В Пензе состоялся финальный этап соревнований клуба «Золотая шайба»
28 января 2019, 19:26Пензенцы приняли участие в спортивном празднике «Зимушка-зима»
28 января 2019, 19:21Сборная ТРК «Экспресс» выиграла кубок по мини-футболу
28 января 2019, 19:07«Телесемь» и ГИБДД дарили пензенским автолюбителям подарки
28 января 2019, 19:03Пензенские школьники написали олимпиаду по обществознанию