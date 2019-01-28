Милота зашкаливает. Пензенцам показали маленьких обитателей зоопарка

Горожанам предложили угадать, что за малыши появились на свет в пензенском зоопарке.

Милую фотографию зверушек опубликовали в соцсети Instagram.

«Угадайте, кто это?» - написали под фото сотрудники зоопарка.

Пользователи в комментариях отметили, что это медвежата. Судя по снимку, малыши еще даже не открыли глазки, пишет ИА «Пенза-Пресс».