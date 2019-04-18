18 апреля 2019, 16:04Общество

Милейшие комочки открыли глазки. Пензенские волонтеры ищут дом котятам

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» сообщили о пополнении в их пушистом семействе.

«Матроска успешно растит малышей. Два брата-акробата и прелестная малышка уже открыли глазки, и мы открываем бронь на них. Отдавать будем через пару недель, как только они начнут уверено кушать самостоятельно», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Также волонтерам требуется помощь с кормом для малышей. О том, как это сделать, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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