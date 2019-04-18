Милейшие комочки открыли глазки. Пензенские волонтеры ищут дом котятам

«Матроска успешно растит малышей. Два брата-акробата и прелестная малышка уже открыли глазки, и мы открываем бронь на них. Отдавать будем через пару недель, как только они начнут уверено кушать самостоятельно», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Также волонтерам требуется помощь с кормом для малышей. О том, как это сделать, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».