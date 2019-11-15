«Микрозоопарк». Пензенец купил конфеты с ползающей начинкой

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15 ноября 2019, 12:34Общество
Житель Пензы решил полакомиться конфетами, но пришел в ужас после того, как развернул упаковку.
Видеозапись происходящего мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что купил конфеты в магазине в Терновке.
«Оказались с сюрпризом, причем уже не в первый раз», - добавил он.
Судя по кадрам, из конфет выползали личинки и маленькие букашки. Пользователи в комментариях удивились тому, что пензенец, уже натыкался на подобное, но снова купил эти конфеты. Они предположили, что в случившемся виноват не магазин, а производитель. Также они прозвали лакомство микрозоопарком.
«Вафельная крошка побежала», - пошутил Михаил.
«Зато без химии», - отметил Евгений.
«Ешь быстрее, самая вкуснятина убегает», - написал Альберт.
Подписчики сообщества посоветовали мужчине обратиться в управление Роспотребнадзора, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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