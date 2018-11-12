Михалков представил в Пензе спектакль «Метаморфозы 3: Враги»

Пензу посетил режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. На сцене драматического театра выпускники его академии представили спектакль «Метаморфозы 3: Враги» (12+). Пензенцам он уже знаком, как бренд. Академия Михалкова приезжала в областной центр дважды.

Сам Никита Михалков называет этот спектакль пограничной формой между кино и театром. 3D графику специально для каждого эпизода разрабатывал художник постановщик Юрий Купер. Все, чтобы создать атмосферу маленьких рассказов великой русской литературы, так сильно выбивающихся из привычной драматургии.

«Это очень трудоемкая и рискованная история, потому что в драматургии заложено развитие фабулы, сюжет, и все построено для сцены, а здесь нужно пытаться передать атмосферу литературного произведения», - отметил Никита Михалков.

Его творческая лаборатория приезжает в Пензу в третий раз. Предыдущие две постановки носили подзаголовки: «Легкое дыхание» и «Жены артистов» по названиям рассказов Бунина и Чехова. Третья постановка - «Враги» - не стала исключением. Так называется рассказ Антона Чехова, в центре - которого горе врача, потерявшего сына, и мужчины, от которого ушла жена. Тема любви, с комической, трагической сторон или вовсе с оттенками ностальгии и мимо проходящей жизни - вообще главная в этом мире «Метаморфоз».

Еще одна находка: формы повествования меняются от внутренней речи к живому диалогу через текст автора, такой, каким он был у Чехова и Бунина.

Пенза - один из первых городов, в которых актеры творческой лаборатории показали свою третью постановку. Руководитель академии, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков не исключил, что в следующем творческом сезоне вернется в Пензу с новым спектаклем.