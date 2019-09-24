Михаил Торгашин провел урок для студентов пензенского ИТ-колледжа

Министр приехал в образовательное учреждение, чтобы провести урока. Занятие было интерактивным и прошло в форме беседы. Сначала Михаил Торгашин провел лекцию, в ходе которой рассказал о промышленности Пензенской области, и сделал акцент на реализации в регионе нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Затем Михаил Торгашин поговорил с молодыми людьми на другие темы и ответил на заданные вопросы. Кроме того, министр предложил ребятам прийти на некоторые пензенские предприятия, чтобы лучше ознакомиться с системой производства, написали в пресс-службе минпрома Пензенской области.

Также глава министерства позвал студентов в технопарк «Рамеев» на экскурсию, которая станет полезной при сборе необходимого материала к их курсовым и дипломным работам, пишет ИА «Пенза-Пресс».