Михаил Шац: Сейчас со сцены можно говорить что угодно

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28 июня 2019, 18:11Культура
Участники stand-up «Шац и Мат» (16+) Михаил Шац и Антон Борисов посетили перед выступлением пензенское радио «Экспресс». Участники рассказали о своем творческом тандеме и порассуждали о направлении stand-up.
«Мы не успели хорошенько рассмотреть город, увидели только Терновку и дорогу к телерадиокомпании «Экспресс». Мы приехали на радио, чтобы рассказать пензенцам о своем выступлении», - начал автор и ведущий популярных юмористических программ на телеканале СТС, обладатель «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы» Михаил Шац.
В stand-up Михаил окунулся недавно. Он поделился, что именно этот жанр позволяет ему обсудить то, о чем нельзя говорить на телевидении.
«Мне было очень интересно попробовать себя в этом жанре. Так сложилось, что у меня в последние семь лет была масса свободного времени, поэтому я решил попробовать себя в stand-up. Это произошло случайно. Я познакомился с ребятами из Stand-Up Club №1, поучаствовал у них в шоу историй. Потом мы поговорили с Антоном и решили объединиться», - рассказал Михаил Шац.
Оказалось, что один из основателей жанра stand-up-комедии в России Антон Борисов и Михаил Шац были знакомы давно, но создали дуэт лишь год назад.
Михаил отметил, что сейчас со сцены можно говорить все, что угодно, но в рамках морали.
«Мы с удовольствием используем нецензурную лексику, мат. Я долго держал это в себе, и, попробовав один раз, я подумал, что пора», - пошутил Михаил.
Один из основателей жанра stand-up-комедии в России Антон Борисов подчеркнул, что мат должен быть не пошлым, это должно быть в тему и в рамках разумного.
Оказалось, что в Пензу дуэт пригласили местные жители, которые увлечены stand-up. Они смогли связаться с агентами Михаила Шаца и Антона Борисова и привезли шоу.
Итогом встречи стал разговор звезд со слушателем радио «Экспресс». Он смог пообщаться с Антоном и Михаилом и получить билеты на stand-up «Шац и Мат» (16+).
Напомним, Михаил Шац и Антон Борисов выступят в 19.00 в Доме молодежи, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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