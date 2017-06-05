05 июня 2017, 12:02Общество Михаил Глушков заплатит за неправильный ответ прокурорам Заместителя начальника управления ЖКХ города Пензы Михаила Глушкова оштрафовали на 2 000 рублей.

Решение о привлечении чиновника к административной ответственности вынес Ленинский районный суд, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Михаил Глушков допустил нарушения при подготовке ответа по факту обращения горожанина.

«При проведении проверки по обращению гражданина заместителем прокурора Ленинского района в адрес главы администрации было направлено требование о предоставлении в установленный срок информации и документов. Ответ на требование поступил в прокуратуру района на пять дней позже установленного срока без приложения документов, указанных в требовании. По повторному требованию прокуратуры района из администрации города получен ответ, не содержащий запрашиваемой информации и необходимых документов», - пояснили в пресс-службе.

Прокурорская проверка установила, что ответ должен был готовить начальник управления ЖКХ Андрей Гришин, но так как он был в отпуске, его обязанности исполнял Михаил Глушков. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали на 2 000 рублей.

«Необходимые для разрешения обращения гражданина документы прокуратурой района были получены», - добавили в прокуратуре.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_rabote_administrativnykh_komissiy_prosmatrivaetsya_polozhitelnaya_dinamika/?sphrase_id=70556