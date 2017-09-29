29 сентября 2017, 11:03Общество Михаил Бабич проведет заседание Совета округа в Пензе 29 сентября в Пензе состоится заседание Совета округа под руководством полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.

«Участники Совета округа обсудят реализацию мероприятий по стимулированию роста экономики регионов Приволжского федерального округа, направленных на повышение эффективности деятельности институтов развития, увеличение налогового потенциала, совершенствование межбюджетных отношений и оптимизацию бюджетных расходов», - сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России.

В заседании примут участие главы регионов округа, представители российского Федерального Собрания, руководители окружных территориальных органов федеральных структур и общественных организаций. Также в числе приглашенных – министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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