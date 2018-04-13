Мичуринцы третьи сутки сидят без газа и электричества

В поселке Мичурино Пензенского района продолжают бороться с паводком. Затопленными остаются около 20 домовладений, однако не все местные жители покинули свои жилища. Самые стойкие мичуринцы третьи сутки проводят без газа и электричества.

Дмитрий Стешенков живет в доме без отопления и электричества с первого дня паводка. Семью отправил в город, а сам остался на хозяйстве вместе с псом Дейкером. Мужчина сам построил фамильное гнездо полвека назад и не готов без боя отдать его стихии. Говорит, что ужинать при свечах в пустом затопленном здании ему приходится впервые.

«Если бы знал, что будет так топить, то не построил бы здесь дом. Что-то спасаем, таскаем. Без света, газа - никакого быта», - сказал он.

Люди, чьи участки сильнее всего пострадали от воды, эвакуированы. МЧС организовало 250 мест временного размещения в областном центре, но большинство предпочло переждать потоп у родственников.

На месте круглосуточно дежурят полицейские и спасатели. Сотрудники МЧС вместе с администрацией мичуринского сельсовета отслеживают количество пострадавших домовладений. Обходят каждый двор, фиксируют повреждения. Пока затопленными остаются 17 придомовых территорий.

«На месте работает группировка сил и средств. На территорию области прибыла дополнительная помощь из спасательного центра. В данном населенном пункте работает 25 человек, семь единиц техники, плавательные средства министерства и от администрации района», - рассказал заместитель начальника по оперативному обеспечению центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Бычков.

Затопленные гаражи, теплицы и бани - картина противоестественная. Одно радует: вода постепенно уходит. За несколько часов ее уровень снизился на 30 сантиметров. Как только Пензятка войдет в свои привычные берега, в поселке начнется расчистка территории.