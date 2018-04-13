13 апреля 2018, 10:32Общество

Мичуринский сельсовет хотят присоединить к Пензе

На комиссии Гордумы депутаты рассмотрели вопрос о присоединении Мичуринского сельсовета, который сейчас относится к Пензенскому району, к городу.

В настоящее время Мичуринский сельсовет относится к Пензенскому району.

Данное предложение было вынесено в ходе вопроса «Об инициативе изменения границы муниципальных образований Пензенской области». Народные избранники единогласно поддержали возможное присоединение Мичуринского сельсовета.

Окончательное решение примут на очередной сессии Пензенской городской Думы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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