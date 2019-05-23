Мичуринцы пожаловались на серьезные перебои с подачей воды

Жители поселка Мичуринского Пензенской области просят наладить подачу воды, которой, по их словам, по выходным и вечером в будни нет совсем.

Об этом один из сельчан написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«В поселке Мичуринский еще лето не наступило, а воды уже катастрофически не хватает. По вечерам в будние дни и выходным дням воды нет совсем. Мы отдали немаленькие деньги за врезку и технические условия на воду, а ее просто нет. Так для чего подключают все новые и новые дома? Если на сегодняшний день не могут обеспечить людей водой. Что будет дальше, когда наступит лето?» - недоумевает он.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в администрацию Пензенского района, пишет ИА «Пенза-Пресс».