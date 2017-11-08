08 ноября 2017, 14:39Общество МФЦ Кузнецкого района стал лучшим в регионе В Пензенской области выбрали лучший многофункциональный центр (МФЦ). Заключительный этап ежегодного регионального конкурса состоялся в конференц-зале регионального правительства.

«За восемь лет проведена большая работа по созданию многофункциональных центров. В настоящий момент в Пензенской области действует 33 МФЦ и 236 территориальных подразделений. В них оказывается более 300 услуг, и это количество ежегодно растет. В текущем году за 10 месяцев этот показатель вырос на 15% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Это говорит о том, что людям стало удобнее обращаться в МФЦ», - отметил председатель облправительства Николай Симонов.

В номинации «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пензенской области» первое место занял МАУ «МФЦ Кузнецкого района», второе - МАУ «МФЦ Городищенского района», замкнул тройку лидеров ГАУ Пензенской области «МФЦ», пишет ИА «Пенза-Пресс».

В номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» победила специалист МАУ «МФЦ Кузнецкого района Пензенской области» Ольга Куприянова. В тройке лидеров также - ведущий специалист ГАУ Пензенской области «МФЦ» Елена Горячева и специалист МАУ «Сердобского района Пензенской области» Анна Виноградова.

Победители представят регион на ежегодном всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» (18+), сообщает пресс-центр обплравительства.

«Целью проведения конкурса является повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и эффективности работы сотрудников МФЦ, совершенствование их профессиональной компетентности, выявление, изучение и распространение положительного опыта работы в области предоставления государственных и муниципальных услуг», - прокомментировал итоги министр экономики региона Сергей Капралов.

Общество

просмотров 47

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: