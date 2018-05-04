Между жильцами дома на ул. Ленинградской развернулась «коммунальная война»

Проблемы мирного сосуществования в отдельно взятой коммунальной квартире. Две семьи, проживающие в маневренном фонде на Западной Поляне в Пензе, никак не могут ужиться и постоянно жалуются друг на друга участковому.

Женщина средних лет, судя по записи, поздно ночью подходит к окну и швыряет предмет, похожий на цветочный горшок. Об этом весьма не дружественном поступке стало известно благодаря системе видеонаблюдения. Ее пенсионерка Мария Курманова установила после того, как ее соседкой стала Людмила Анисимова. С тех пор коммунальная жизнь превратилась в коммунальный ад, с нецензурной бранью, скандалами и угрозами.

«Всю дорогу мат-перемат, полиция. Это вообще невыносимо. Готовить я не могу, боюсь я ее, жду, когда у меня дочь придет, чтобы выйти на кухню вместе с ней», - рассказала жительница дома №8а по ул. Ленинградской Мария Курманова.

В свою очередь, чтобы тоже не оставаться в меньшинстве, соседка привезла из деревни своего отца. ОН пояснил, что все дело - в излишне строгих правилах общежития, навязываемых соседями.

«Проходим коридором, ничего их не трогаем, ботинки снял, убери с места - это наше», - сказал отец Людмилы Анисимовой Владимир.

Конфликт тлеет уже год, периодически вспыхивая по вине то одной, то другой стороны. Мария Курманова и ее дочь обвиняют соседей в несоблюдении чистоты. Людмила Анисимова и ее отец упрекают Марию Ивановну в том, что та налила в их стиральную машинку кислоту. Когда соседи встречаются на общей кухне, взаимным претензиям, кажется, нет предела.

Раньше Людмила Анисимова проживала на пятом этаже того же дома. Ее бывшая соседка, учительница начальных классов Наталья Москалева вспоминает о том периоде, как о страшном сне.

«Скандалила, вот соседка покойная была, она ее тут запугивала, чтобы та рот не раскрывала вообще. Она вот такой человек: без скандалов она просто не может», - поделилась женщина.

За несколько месяцев квартиросъемщики успели написать друг на друга множество жалоб и заявлений. Среди адресатов - администрация, прокуратура, чаще других - полиция. Когда закончится война на третьем этаже коммуналки, можно только предполагать. Может быть, когда кто-то сделает доброе для обеих семей дело. Например, приклеит отколовшуюся в ванной комнате плитку.