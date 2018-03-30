Между Пензой и Воронежем запустят новый авиамаршрут

Пенза продолжает налаживать отношения со столицами других регионов. Работа ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». За последние два года создать совместные проекты удалось с Самарой, Уфой, Саранском и Москвой.

Продолжить этот список должен Воронеж, с аэропортом которого уже достигнуты договоренности, а также с его дочерним предприятием - туристической компанией.

«За счет аэропорта и воронежской туристической компании мы привозим туда бесплатно группы. В целях увеличения пассажирского потока идет снижение цен на перелет, это очень выгодно и для Воронежа, и для Пензы», - отметил начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области Алексей Уколов.

Основной упор специалисты регионального минкульта делают на детские группы, которые отправляются из Пензы в Краснодарский край и Республику Крым. Кроме того, в ближайшие месяцы будет запущен новый маршрут - Пенза-Тамбов-Воронеж. Экскурсионный тур получил название «Усадебный экспресс».