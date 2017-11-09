09 ноября 2017, 19:42Общество Из Пензы в Москву будет ходить еще один поезд В Пензе прошла акция «День пассажира». Встретиться с руководителями холдинга «РЖД» горожане смогли на железнодорожном вокзале станции «Пенза-1». Жители не только получили ответы на волнующие их вопросы, но и узнали о важных нововведениях в сфере пассажирских перевозок.

Пензенцы, которые планировали в новогодние праздники отправиться на поездах в другие города, боятся, что поездки могут не состояться. Несколько дней назад продажа билетов в плацкартные и общие вагоны с 1 января 2018 года была приостановлена. Это связано с предложением федеральной антимонопольной службы снизить стоимость проезда. Специалисты компании «РЖД» уверены, что паниковать не стоит - время для определения тарифов на перевозку еще есть.

«До 16 ноября мы ожидаем, что будет установлен тариф на 2018 год и билеты будут в продаже», - пояснил заместитель начальника куйбышевского филиала «Федеральной пассажирской компании» Руслан Вильданов.

В рамках акции «День пассажира» горожане интересовались и тем, будут ли дополнительные поезда в праздничные дни.

«Будут курсировать четыре дополнительных поезда с 28 декабря до 10 января», - сказал житель Пензы Сергей Федин.

Кроме того, по многочисленным просьбам пассажиров открыто новое сообщение между Пензой и Москвой. С 10 по 21 декабря скорый поезд №121 будет курсировать по воскресеньям, вторникам и четвергам. В новогодние и праздничные дни - ежедневно. Отправление из Пензы в 7.10.

Время в пути составит 11 часов 50 минут. Поезд будет останавливаться не только на крупных, но и на небольших станциях. Цена билета зависит от типа вагона, наименьшая - 782 рубля. К слову, это на 400 рублей дешевле, чем ехать от Пензы до Москвы на автобусе.

Общество

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