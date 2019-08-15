Метаболические ошибки. Пензенцам рассказали о молекулярном питании

В клубе правильного питания, который появился в Пензе 20 лет назад, знают, как избежать серьезных проблем со здоровьем и метаболических ошибок. Они компенсируют малоподвижный образ жизни и несбалансированный рацион молекулярным питанием. Это прием продуктов, которые максимально удовлетворяют потребность в питательных веществах, причем не только в клетках, но и органах, и в тканях.

Просвещение во время чаепитий - привычное дело. Приверженцы здорового образа жизни рассуждают о полезных свойствах чая и нюансах молекулярного питания.

«Мы примерно 50% клеток нашего организма оставляем голодными. Допустим, вы работаете на всю мощь, а зарплату дают меньше. День-два вы перетерпите, а потом будет протест. Также и организм, он ждет, а затем будут заболевания, которые присущи нашему веку», - сказала руководитель клуба здорового питания Людмила Кучумова.

Быть здоровым - просто, уверены в клубе. И это при том, что многим участникам уже за 50. Большинство из них приходят на лекции как раз из-за проблем со здоровьем. Татьяна Фокеева приобщилась к молекулярной диете 15 лет назад, когда врачи выявили у нее патологию, и пока ничуть не пожалела о своем решении.

«Признали рассеянный склероз, разговаривала очень плохо, тяжело, лицо было перекошено, качалась при ходьбе, ну очень плохое было состояние. Сейчас врачи, которые меня видят, удивлены, что я еще жива. Мне очень все это помогает», - рассказала она.

Основа молекулярного питания - это введение в рацион продуктов, которые решают проблему дефицита нужных молекул, а значит, пищеварительная система начинает четко и слажено работать. Чтобы эксперты клуба правильно подобрали рацион, все желающие могут пройти анализ на специальных весах.

«Они помогают проанализировать тело изнутри, показывают процент жира в организме, воды, костную массу и метаболический возраст», - пояснила консультант клуба здорового питания Елена Осипенко.

Помимо молекулярного питания, подопечным клуба советуют больше двигаться для улучшения кислородного снабжения тканей и клеток, а также в достаточном количестве пить воду.