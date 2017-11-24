24 ноября 2017, 14:34Общество Место Мельниченко в ЗакСобре заняла Юлия Лазуткина Юлия Лазуткина получила удостоверение депутата Законодательного Собрания Пензенской области на сессии регионального парламента 24 ноября.

«7 ноября 2017 года в избирательную комиссию Пензенской области поступило предложение с замещением вакантного депутатского мандата. 17 ноября избирательная комиссия приняла постановление о замещении вакантного мандата Юлией Лазуткиной», - сообщила секретарь областного избиркома Татьяна Рожкова.

Юлия Лазуткина войдет в состав комитета ЗакСобра по государственному строительству и вопросам местного самоуправления.

Напомним, Олег Мельниченко сложил депутатские полномочия досрочно в связи с избранием членом Совета Федерации от Пензенской области. 25 октября стало известно о его назначении председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике,местному самоуправлению и делам Севера в СовФеде, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 37