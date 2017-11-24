Место Мельниченко в ЗакСобре заняла Юлия Лазуткина

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24 ноября 2017, 14:34Общество
Юлия Лазуткина получила удостоверение депутата Законодательного Собрания Пензенской области на сессии регионального парламента 24 ноября.
«7 ноября 2017 года в избирательную комиссию Пензенской области поступило предложение с замещением вакантного депутатского мандата. 17 ноября избирательная комиссия приняла постановление о замещении вакантного мандата Юлией Лазуткиной», - сообщила секретарь областного избиркома Татьяна Рожкова.
Юлия Лазуткина войдет в состав комитета ЗакСобра по государственному строительству и вопросам местного самоуправления.
Напомним, Олег Мельниченко сложил депутатские полномочия досрочно в связи с избранием членом Совета Федерации от Пензенской области. 25 октября стало известно о его назначении председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике,местному самоуправлению и делам Севера в СовФеде, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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