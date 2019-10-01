Мерзкий червяк испортил обед пензенца

Житель Пензы хотел полакомиться в обед салатом, который он купил в супермаркете на проспекте Строителей, но пришел в ужас.

Мужчина нашел в салате длинного закрученного червя. Фотографию членистоногого, который расположился на куске селедки, пензенец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».

«Отнес салат обратно, директора не было, на стойке информации продукт смотреть не стали, просто оставили. А сегодня позвонили и сказали, что все документы на товар у них есть, все там хорошо, в салате они ничего не нашли», - написал автор поста.

Напомним, в случае продажи некачественного продукта потребителю необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации.

Ранее жительница Пензы купила тыквенные семечки, а вместе с ними принесла домой личинок и червей, пишет ИА «Пенза-Пресс».