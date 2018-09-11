Мертвый пензенец пролежал в квартире, пока не пошел трупный запах

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11 сентября 2018, 14:06Происшествия
Пензенские спасатели помогли полицейским проникнуть в квартиру, где лежал труп.
Оперативный дежурный отдела полиции позвонил в поисково-спасательную службу 10 сентября в 10.50. Мужчина рассказал, что из квартиры по улице Красная Горка доносится трупный запах. Дверь была заперта, поэтому сотрудники правоохранительных органов не могли попасть внутрь.
Спасатели с помощью инструмента вскрыли входную дверь. В квартире они увидели мертвого мужчину.
В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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