Мертвый пензенец пролежал в квартире, пока не пошел трупный запах

Пензенские спасатели помогли полицейским проникнуть в квартиру, где лежал труп.

Оперативный дежурный отдела полиции позвонил в поисково-спасательную службу 10 сентября в 10.50. Мужчина рассказал, что из квартиры по улице Красная Горка доносится трупный запах. Дверь была заперта, поэтому сотрудники правоохранительных органов не могли попасть внутрь.

Спасатели с помощью инструмента вскрыли входную дверь. В квартире они увидели мертвого мужчину.

В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».