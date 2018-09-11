11 сентября 2018, 14:06Происшествия

Мертвый пензенец пролежал в квартире, пока не пошел трупный запах

Пензенские спасатели помогли полицейским проникнуть в квартиру, где лежал труп.

Оперативный дежурный отдела полиции позвонил в поисково-спасательную службу 10 сентября в 10.50. Мужчина рассказал, что из квартиры по улице Красная Горка доносится трупный запах. Дверь была заперта, поэтому сотрудники правоохранительных органов не могли попасть внутрь.

Спасатели с помощью инструмента вскрыли входную дверь. В квартире они увидели мертвого мужчину.

В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 111
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/09/11/10175818

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ