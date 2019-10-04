04 октября 2019, 12:36Происшествия

Мертвый пензенец несколько дней пролежал в запертой квартире

В Пензе мужчина долгое время не открывал дверь в квартиру. На место выехали спасатели.

На пульт дежурного Пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ) 3 октября в 10:40 поступил звонок. Ему сообщили, что в доме №10 по улице Воронова находится мужчина, который долгое время не открывает дверь и не отвечает на звонки.

Спасатели вскрыли входную дверь, чтобы полицейские смогли зайти внутрь. Мужчина был мертв. В причинах смерти пензенца будут разбираться правоохранители, сообщили в пресс-службе ППСЦ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/10/4/9171056

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