Мертвецки пьяный сотрудник шиномонтажа проморгал кражу

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23 апреля 2017, 13:42Криминал
Ехали из Саратова в Москву и остановились в Пензе, чтобы совершить преступление. Ночью из шиномонтажа в Октябрьском районе возле федеральной трассы М-5 "Урал" двое уроженцев соседнего региона похитили 8 автомобильных шин, и слесарное оборудование.
Злоумышленники воспользовались моментом, когда помещение покинул персонал и вынесли имущество. Впрочем, как выяснилось позднее, в момент кражи один из сотрудников все же был на рабочем месте. Однако утром, когда приехал хозяин автосервиса, а позже полиция, он так и не смог объяснить, что произошло.
«Работник, который работает у меня, злоупотреблял спиртным и в эту злополучную ночь был пьян. Мертвецки пьян, он вообще ничего не видел», - рассказал потерпевший.
«Была установлена причастность к совершению преступления двух жителей Саратовской области 1979 и 1982 г.р. Как оказалось, данные лица состоят между собой в родственных связях - являются братьями», - пояснил : Николай Миронов, начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе
Спустя неделю с момента кражи родственники злоумышленников вернули похищенное оборудование. По факту тайного хищения чужого имущества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Братьям может грозить до шести лет лишения свободы.
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