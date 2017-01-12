12 января 2017, 16:29Общество Мэрия уточнила, где пензенские школьники смогут обменять елку на конфеты В Пензе мероприятие «Прощание с елкой» (0+) в школе № 77 пройдет на внутридворовой территории домов №№7,9,11.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Ранее сообщалось, что в рамках мероприятия пройдут игровые конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки, концертная программа творческих коллективов ГШИ «Гармония», прием елок у учащихся, жителей микрорайона в обмен на конфеты.

Планируется, что всего в «Прощании с елкой» будут задействованы 850 человек. Начало - в 10.00.

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