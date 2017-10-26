26 октября 2017, 16:33Общество Мэрия прокомментировала идею создать снежный городок в Арбеково В администрации города Пензы откликнулись на идею горожан об устройстве снежного городка на автодроме в Арбеково.

Жительница областного центра обратилась в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» с предложением организовать снежный городок на автодроме «Вираж» в Арбеково.

«Хорошее место, только оборудовать его нужно, и народу много живет, можно привлечь предпринимателей», - написала она.

Идею поддержали и другие пензенцы. Они отметили, что место – очень доступно и будет пользоваться большой популярностью среди горожан.

Из горадминистрации пришел официальный ответ, пензенцам предложили создать инициативную группу, детально проработать предложения об устройстве снежного городка, катка, горки и обратиться с ним в мэрию.

Администрация выразила готовность поддержать проект и оказать содействие, кроме финансового, объясняя это ограниченными возможностями городского бюджета, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 82

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: