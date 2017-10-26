Мэрия прокомментировала идею создать снежный городок в Арбеково

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26 октября 2017, 16:33Общество
В администрации города Пензы откликнулись на идею горожан об устройстве снежного городка на автодроме в Арбеково.
Жительница областного центра обратилась в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» с предложением организовать снежный городок на автодроме «Вираж» в Арбеково.
«Хорошее место, только оборудовать его нужно, и народу много живет, можно привлечь предпринимателей», - написала она.
Идею поддержали и другие пензенцы. Они отметили, что место – очень доступно и будет пользоваться большой популярностью среди горожан.
Из горадминистрации пришел официальный ответ, пензенцам предложили создать инициативную группу, детально проработать предложения об устройстве снежного городка, катка, горки и обратиться с ним в мэрию.
Администрация выразила готовность поддержать проект и оказать содействие, кроме финансового, объясняя это ограниченными возможностями городского бюджета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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