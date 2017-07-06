06 июля 2017, 13:38Общество Мэрия Пензы требует снести 5 торговых объектов в Арбеково и Терновке Мэрия Пензы требует собственников пяти нестационарных торговых объектов освободить занимаемые места.

Соответствующие требования опубликованы на сайте администрации города, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Собственникам объектов на ул. Генерала Глазунова, 2 и 4, а также на пр. Победы, 45 необходимо снести киоски до 7 июля, в противном случае им грозит административная ответственность.

Собственников клетки, а также киоска по продаже воды, располагающихся на ул. Терновского, 164, просят убрать торговые объекты до 18 июля.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» городская администрация разработала схему расстановки нестационарных торговых объектов в Пензе. Все самовольно размещенные на муниципальной земле киоски требуют демонтировать.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/sobstvennik_kiosk_demontiroval_sam/