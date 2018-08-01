01 августа 2018, 10:02Общество

Мэрия Пензы подключится к поиску лиц, изуродовавших мячи на ул. Московской

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил сотрудникам администрации подключиться к выяснению личностей людей, повредивших тематические чехлы на антивандальных заграждениях на ул. Московской.

Он призвал провести свое расследование и найти виновных, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Ничто не мешает нам самим выяснить правду. На улице Московской круглосуточно присутствуют люди, зачастую одни и те же. Наверняка кто-то видел, как происходило дело. Тем более что это была группа лиц. Будем благодарны очевидцам, которые нам помогут в этом», - сказал Виктор Кувайцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_nayti_vinovnykh/

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