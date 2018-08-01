Мэрия Пензы подключится к поиску лиц, изуродовавших мячи на ул. Московской

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01 августа 2018, 10:02Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил сотрудникам администрации подключиться к выяснению личностей людей, повредивших тематические чехлы на антивандальных заграждениях на ул. Московской.
Он призвал провести свое расследование и найти виновных, сообщает пресс-служба мэрии города.
«Ничто не мешает нам самим выяснить правду. На улице Московской круглосуточно присутствуют люди, зачастую одни и те же. Наверняка кто-то видел, как происходило дело. Тем более что это была группа лиц. Будем благодарны очевидцам, которые нам помогут в этом», - сказал Виктор Кувайцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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