Мэрия Пензы подключится к поиску лиц, изуродовавших мячи на ул. Московской

Он призвал провести свое расследование и найти виновных, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Ничто не мешает нам самим выяснить правду. На улице Московской круглосуточно присутствуют люди, зачастую одни и те же. Наверняка кто-то видел, как происходило дело. Тем более что это была группа лиц. Будем благодарны очевидцам, которые нам помогут в этом», - сказал Виктор Кувайцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».