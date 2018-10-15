15 октября 2018, 17:39Общество

Мэрия Пензы объявила прием заявок на торги по рекламным конструкциям

«Рекламная служба города Пензы» сообщает о проведении торгов в форме конкурса на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальной недвижимости или на земельном участке с не разграниченной государственной собственностью.

Как отмечает пресс-служба мэрии, конкурс (18+) проводится в отношении 67 рекламных конструкций различного формата. Всю информацию о нем можно найти на сайте горадминистрации в разделе «Реклама», подразделе «Торги».

Конкурс является открытым, предложения по условиям подаются в запечатанных конвертах (закрытая форма подачи конкурсных предложений). Заявки принимаются до 18 часов 19 октября.

Конверты с предложениями будут вскрываться в 11 часов 23 октября в малом зале мэрии. Сам конкурс начнется в 11 часов 29 октября там же, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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