Мэрия Пензы наградила «Экспресс» за высокий профессионализм

Администрация Пензы и Гордума подвели информационные итоги года. Три средства массовой информации, входящие в телерадиохолдинг «Экспресс», получили дипломы победителей ежегодного конкурса в нескольких номинациях.

«За формирование общественного мнения», а также «За высокий профессионализм и компетентность». Телеканал «Экспресс» получил высокую оценку деятельности от администрации Пензы и Гордумы.

Представители власти вручили генеральному директору телерадиокомпании дипломы победителя конкурса за лучшее информирование в средствах массовой информации о деятельности Пензенской городской Думы и органов местного самоуправления в 2018 году. Конкурс проводится ежегодно.

«Вы доводите до населения решения, которые принимает власть. И хочу сказать, что делаете это достаточно профессионально, достойно, это вызывает уважение», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Благодарим вас за вашу работу и труд. Вы представляете те средства массовой информации, которые доносят информацию оперативно и объективно», - отметил глава Пензы Николай Тактаров.

Победителями конкурса стали средства массовой информации, также входящие в холдинг «Экспресса» - радиостанция «Эхо Пензы» и информационное агентство «Пенза-Пресс».

Люди, напрямую обеспечивающие информационную связь органов власти и представителей СМИ, - руководители пресс-служб мэрии и Гордумы, также были отмечены в рамках конкурса и подведения итогов города представителями власти.