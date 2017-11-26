26 ноября 2017, 16:12Общество Мэрия Пензы больше не будет принимать жалобы на уборку снега во дворах Этой зимой изменится порядок приема заявок от горожан на уборку снега на придомовых территориях. Если, по мнению жителей, управляющая компания не справляется с расчисткой дворов, с жалобами нужно обращаться не в городскую администрацию, а в Госжилстройтехинспекцию. На организации, которые отстают или срывают сроки уборки будут накладывать штрафы.

«Если не осуществляется уборка качественно придомовой территории, необходимо обращаться в жилинспекцию, чтобы они прислали инспектора, он зафиксировал и предписал управляющей компании, чтобы она устранила все замечания. Теперь еще раз говорю: у муниципалитета полномочий по составлению штрафных санкций к управляющим компаниям больше нет», - подчеркнул заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Обслуживать территорию, прилегающую более чем к пяти сотням домов, будут 19 машин. Техника отремонтирована, покрашена и готова к работе. Нагрузка на один такой трактор будет не менее пятидесяти тысяч квадратных метров. Коммунальщикам предстоит составить график уборки снега и обеспечить его исполнение.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/sneg_v_gorode_budte_vnimatelny/

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