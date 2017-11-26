Мэрия Пензы больше не будет принимать жалобы на уборку снега во дворах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 ноября 2017, 16:12Общество
Этой зимой изменится порядок приема заявок от горожан на уборку снега на придомовых территориях. Если, по мнению жителей, управляющая компания не справляется с расчисткой дворов, с жалобами нужно обращаться не в городскую администрацию, а в Госжилстройтехинспекцию. На организации, которые отстают или срывают сроки уборки будут накладывать штрафы.
«Если не осуществляется уборка качественно придомовой территории, необходимо обращаться в жилинспекцию, чтобы они прислали инспектора, он зафиксировал и предписал управляющей компании, чтобы она устранила все замечания. Теперь еще раз говорю: у муниципалитета полномочий по составлению штрафных санкций к управляющим компаниям больше нет», - подчеркнул заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.
Обслуживать территорию, прилегающую более чем к пяти сотням домов, будут 19 машин. Техника отремонтирована, покрашена и готова к работе. Нагрузка на один такой трактор будет не менее пятидесяти тысяч квадратных метров. Коммунальщикам предстоит составить график уборки снега и обеспечить его исполнение.
26 ноября 2017, 16:12Мэрия Пензы больше не будет принимать жалобы на уборку снега во дворах
26 ноября 2017, 15:19Студенты представили на конкурс работы по развитию Сердобска
26 ноября 2017, 14:14В Пензенской области газовое оборудование будут проверять чаще
26 ноября 2017, 13:49Новогодняя ярмарка на площади Ленина откроется 1 декабря
26 ноября 2017, 13:47В Пензе обсудят плюсы и минусы франшизы как инструмента развития бизнеса
26 ноября 2017, 13:28В Пензе пройдет акция «День невролога»
26 ноября 2017, 12:59В Кузнецке дети с помощью рисунков напомнили взрослым ПДД
26 ноября 2017, 12:54После звонка на «горячую линию» задержали мужчину с наркотиками