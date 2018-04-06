Мэр рассказал, как преобразится Шуист

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с жителями Шуиста. Мэр рассказал о ряде проектов, которые планируется реализовать в микрорайоне.

«В первую очередь, нужно восстановить и привести в надлежащее состояние сквер Дружбы. В перспективе территорию в районе стадиона «Спартак» мы видим как социально-ориентированную, там мы планируем построить универсальный спортивно-оздоровительный комплекс, где будут зоны отдыха, культуры, спорта и другие. Все это мы хотели бы осуществить при поддержке правительства Пензенской области, а также федеральных программ, в которых мы принимаем участие», - сообщил Виктор Кувайцев.

Сосновый лес возле школы на Шуисте планируют благоустроить и сделать из него сквер, по такому же принципу как на ГПЗ-24, сообщает пресс-служба администрации города.

Затем Виктор Кувайцев ответил на вопросы жителей района.

«В настоящее время мы строим ливневую канализацию в этом микрорайоне, надеюсь, это решит проблему», – ответил глава администрации города на вопрос о подтоплении вокруг новых домов на улицах Чапаева, Долгорукова и других.

Пензенцев интересовал ремонт дорожного полотна, в частности, восстановление проезжей части дороги по улице Красносельская.

«Ремонт дорожного полотна от улицы Клары Цеткин до улицы Красносельской, 36 планируется выполнить в ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Также в рамках данного проекта будут отремонтированы и другие объекты улично-дорожной сети микрорайона. Постепенно мы все дороги приведем в нормативное состояние», – подчеркнул Виктор Кувайцев.

Отвечая на вопрос об увеличении количества мест в дошкольных учреждениях, он сообщил, что в этом году планируется возвести пристрой к основному корпусу детского сада № 101 на 175 мест.

На встрече также говорили о необходимости отлова бездомных животных, организации детских площадок и других актуальных проблемах, пишет ИА «Пенза-Пресс».