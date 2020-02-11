Мэр пригрозил пензенским перевозчикам отзывом лицензии

В мэрии Пензы не уменьшается число жалоб горожан на работу общественного транспорта.

Данную тему поднял глава администрации Пензы Андрей Лузгин в ходе совещания 11 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Перевозчики должны соблюдать расписание движения. Люди пишут о ситуациях, когда из Арбеково не могли уехать в течение 45 минут - не было транспорта», - сообщил он.

Андрей Лузгин поручил городскому управлению транспорта и связи проверить, объективны ли претензии.

«В случае подтверждения подобных фактов, готовьте документы на отзыв свидетельства», - заявил мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».