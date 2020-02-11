Мэр пригрозил пензенским перевозчикам отзывом лицензии

11 февраля 2020, 17:39Общество
В мэрии Пензы не уменьшается число жалоб горожан на работу общественного транспорта.
Данную тему поднял глава администрации Пензы Андрей Лузгин в ходе совещания 11 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Перевозчики должны соблюдать расписание движения. Люди пишут о ситуациях, когда из Арбеково не могли уехать в течение 45 минут - не было транспорта», - сообщил он.
Андрей Лузгин поручил городскому управлению транспорта и связи проверить, объективны ли претензии.
«В случае подтверждения подобных фактов, готовьте документы на отзыв свидетельства», - заявил мэр, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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