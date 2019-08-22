Мэр поздравил пензенцев с Днем российского флага

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22 августа 2019, 12:04Общество
Глава администрации города Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем Государственного флага России.
«Этот важный государственный праздник посвящен одному из главных символов нашей страны, который отражает ее многовековую историю.С триколором мы связываем любовь к родной земле, единство народов и богатую культуру. Мы помним и гордимся достижениями и подвигами наших соотечественников», - говорится в поздравлении.
По словам Виктора Кувайцева, флаг олицетворяет собой новую и свободную Россию.
«Перед нами стоит важная задача – воспитать молодое поколение в традициях уважения к национальным символам родного Отчества, привить ему чувство патриотизма и ответственного отношения к будущему нашей страны», - отметил он.
Также в пресс-службе горадминистрации добавили, что мэр пожелал пензенцам здоровья, счастья и благополучия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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