Мэр поздравил пензенцев с Днем российского флага

«Этот важный государственный праздник посвящен одному из главных символов нашей страны, который отражает ее многовековую историю.С триколором мы связываем любовь к родной земле, единство народов и богатую культуру. Мы помним и гордимся достижениями и подвигами наших соотечественников», - говорится в поздравлении.

По словам Виктора Кувайцева, флаг олицетворяет собой новую и свободную Россию.

«Перед нами стоит важная задача – воспитать молодое поколение в традициях уважения к национальным символам родного Отчества, привить ему чувство патриотизма и ответственного отношения к будущему нашей страны», - отметил он.

Также в пресс-службе горадминистрации добавили, что мэр пожелал пензенцам здоровья, счастья и благополучия, пишет ИА «Пенза-Пресс».