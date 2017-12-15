Мэр поручил работать на пензенском стадионе «Зенит» в две смены

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15 декабря 2017, 17:36Общество
15 декабря глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел очередное выездное совещание на стадионе «Зенит».
В настоящее время на объекте полностью проведена стяжка полов всех этажей, штукатурка и шпаклевка стен, разводка электроснабжения. Специалисты подрядной организации приступили к укладке керамогранита на полах и керамической плитки на стенах санитарных помещений. Рабочие завершили монтировать оборудование котельной, произведен пуск тепла, сообщает пресс-служба горадминистрации.
После осмотра здания Виктор Кувайцев отметил, что необходимо своевременно укомплектовать систему вентиляции и подъемное устройство для маломобильных групп. Также он потребовал постоянно контролировать работы, чтобы их проводили оперативно и на высоком уровне, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В здании тепло, температурный режим позволяет работать в две смены. Административный корпус должен быть готов в установленные сроки», - распорядился мэр.
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