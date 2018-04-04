Мэр поручил эвакуировать жителей Кулибина, 10

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 4 апреля провел оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы экстренного отселения жителей дома №10 по улице Кулибина в промежуточный пункт эвакуации.

«Сейчас мы должны встретиться с жителями дома, объяснить им порядок действий в сложившейся ситуации и приступить к эвакуации», - поставил задачу Виктор Кувайцев.

Мэр распорядился подготовить грузовой транспорт и персонал, который будет помогать жильцам в переезде. В настоящее время санаторий им. Володарского готов предоставить площади для временного пребывания всем нуждающимся. Люди будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Во избежание несчастных случаев в доме планируется отключить подачу бытового газа и электричества, прежде всего, в помещениях, которые сильно разрушены.

По периметру дома будет установлено ограждение, обеспечен пропускной режим, для ограничения доступа посторонних лиц.

Напомним, 3 апреля в многоэтажном доме произошло обрушение, поздно вечером комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».