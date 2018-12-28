Мэр поручил до 30 декабря очистить улицы Пензы от снега

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 декабря 2018, 11:02Общество
28 декабря в администрации Пензы прошло оперативное совещание, основным вопросом которого стало благоустройство городских улиц.
Мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что до Нового года нужно максимально привести территории в порядок и поручил до 30 декабря вывести снег с улиц.
«Выходные дни – для жителей, а коммунальные службы должны усиленно работать», – сказал он.
Глава администрации отметил, что возле торговых центров, магазинов, автосалонов и некоторых других предприятий лежат большие снежные массы.
«Следует поговорить с руководителями, в том числе - тех организаций, у которых есть техника, попросить вывезти снег с прилегающих территорий. Если не сделать это сейчас, то в канун праздника снежные массы будут передвинуты на проезжую часть и тротуары, при этом уже после того, как «Пензадормост» закончит уборку дорог», – подчеркнул он.
Также Виктор Кувайцев сказал, что снег в городе чистят всю ночь до шести утра, результат этой работы заметен, сообщили в пресс-службе горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
28 декабря 2018, 16:38В Пензе у бизнесмена «уплыла» скумбрия на полмиллиона рублей
28 декабря 2018, 16:07При пожаре в Чаадаевке погиб мужчина
28 декабря 2018, 15:37В Пензе у филармонии произошел крупный пожар
28 декабря 2018, 15:06В Сердобске разберутся с проблемой парковок
28 декабря 2018, 14:36Пензенцев приглашают на пробежку 1 января
28 декабря 2018, 14:06Сердобский фермер заподозрил заговор и не захотел убивать больную телку
28 декабря 2018, 13:36В Пензе при задержании дебошира вскрылись любопытные подробности
28 декабря 2018, 13:04Водители автобусов не хотят заезжать в Арбековскую заставу - пензячка