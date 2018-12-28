Мэр поручил до 30 декабря очистить улицы Пензы от снега

Мэр Пензы Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что до Нового года нужно максимально привести территории в порядок и поручил до 30 декабря вывести снег с улиц.

«Выходные дни – для жителей, а коммунальные службы должны усиленно работать», – сказал он.

Глава администрации отметил, что возле торговых центров, магазинов, автосалонов и некоторых других предприятий лежат большие снежные массы.

«Следует поговорить с руководителями, в том числе - тех организаций, у которых есть техника, попросить вывезти снег с прилегающих территорий. Если не сделать это сейчас, то в канун праздника снежные массы будут передвинуты на проезжую часть и тротуары, при этом уже после того, как «Пензадормост» закончит уборку дорог», – подчеркнул он.

Также Виктор Кувайцев сказал, что снег в городе чистят всю ночь до шести утра, результат этой работы заметен, сообщили в пресс-службе горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».