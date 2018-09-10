10 сентября 2018, 14:34Общество

Мэр Пензы возмутился поздним выходом рабочих на ремонт тротуаров

10 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев раскритиковал работу по ремонту дорог. По его словам, подрядчики выходят на объекты слишком поздно.

«Несмотря на истечение назначенных сроков, у некоторых объектов нет законченного цикла. Просто подрядчики отсутствуют на дорогах. Вот на улицу Попова рабочие выходят с шести утра, а на тротуары только к девяти часам подтягиваются, хотя пора такая, что работать надо, погода может быть непредсказуемой», – отметил мэр.

Также он раскритиковал динамику капремонта теплосетей на улице Чкалова. Работы должны были завершить 4 сентября, а по факту дело еще не дошло до восстановления благоустройства, отметили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, на оперативном совещании чиновники обсудили организацию вывоза мусора по программе «Чистый город», содержание дорожных знаков, организацию парковок, строительство домов для детей-сирот и др, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_natselil_kolleg_na_aktivizatsiyu_resheniya_problemnykh_voprosov_/

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