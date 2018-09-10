Мэр Пензы возмутился поздним выходом рабочих на ремонт тротуаров

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10 сентября 2018, 14:34Общество
10 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев раскритиковал работу по ремонту дорог. По его словам, подрядчики выходят на объекты слишком поздно.
«Несмотря на истечение назначенных сроков, у некоторых объектов нет законченного цикла. Просто подрядчики отсутствуют на дорогах. Вот на улицу Попова рабочие выходят с шести утра, а на тротуары только к девяти часам подтягиваются, хотя пора такая, что работать надо, погода может быть непредсказуемой», – отметил мэр.
Также он раскритиковал динамику капремонта теплосетей на улице Чкалова. Работы должны были завершить 4 сентября, а по факту дело еще не дошло до восстановления благоустройства, отметили в пресс-службе горадминистрации.
Кроме того, на оперативном совещании чиновники обсудили организацию вывоза мусора по программе «Чистый город», содержание дорожных знаков, организацию парковок, строительство домов для детей-сирот и др, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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