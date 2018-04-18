Мэр Пензы уволил директора МАУ «Детское и лечебное питание»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2018, 13:02Общество
В администрацию Пензы поступила информация, что в результате следственных действий правоохранительные органы выявили серьезные нарушения в работе МАУ «Детское и лечебное питание». Этот вопрос подняли в мэрии в ходе оперативного совещания 18 апреля.
Глава администрации города Виктор Кувайцев поинтересовался у начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, что выявила проверка, которую проводили специалисты и какие меры были приняты.
Ольга Завьялкина сообщила, что закупка молока и реализация продуктов детского питания проводились через посредника, а это приводит к удорожанию реализуемых продуктов. Однако, не смотря на то, что директору предприятия было объявлено замечание за нарушения в организации закупок, в МАУ «Детское и лечебное питание» от прежней схемы не отказались. Выяснилось также, что юрист учреждения является супругой руководителя компании-посредника, через которую закупается молоко и продаются молочные продукты, сообщает пресс-служба мэрии.
Виктор Кувайцев поручил начальнику отдела муниципальной службы и кадров Наталье Ипатовой прекратить трудовые отношения по утрате доверия с директором МАУ «Детское и лечебное питание» Татьяной Еськиной.
«Сейчас необходимо обеспечить бесперебойную работу учреждения - потребители не должны пострадать», - подчеркнул глава администрации Пензы.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
18 апреля 2018, 19:42Пензенским школьникам рассказали, как успешно подготовиться к экзамену
18 апреля 2018, 19:37В Пензенской области мужчина «консервировал» дикорастущий наркотик
18 апреля 2018, 19:33В Пензенской области стали меньше травиться фанфуриками
18 апреля 2018, 19:29Пензенские культуристы готовятся к отрытому кубку России
18 апреля 2018, 19:21Пензенским предпринимателям рассказали о правилах поведения при ЧС
18 апреля 2018, 19:18В Пензе запустили новую линию по производству обоев
18 апреля 2018, 19:12В Мокшане бесстрашный школьник стал героем поселка
18 апреля 2018, 19:07В Пензе жителям ул. Сумской перекрыли проезд к дому