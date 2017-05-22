22 мая 2017, 15:01Общество Мэр Пензы требует ускорить работы в Заре Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, посвященное проблемам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Он сообщил, что посетил микрорайон Заря и обнаружил, что подрядчики не ведут строительные работы в жилых домах, хотя сроки ввода намечены на ближайшие дни, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Глава администрации подчеркнул, что необходимо активизировать работу подрядчиков, которые сорвали сроки по контрактам.

«Нужно сделать все, чтобы жилые дома были сданы в соответствии с графиком. Времени нет», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации, градоначальник также поручил ускорить сроки сдачи в эксплуатацию торгового центра в микрорайоне Заря и решить проблему с питьевой водой.

Общество

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