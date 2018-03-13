Мэр Пензы раскритиковал работу чиновников

13 марта глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, в ходе которого обсудили важные проблемы жизнеобеспечения города.

Недовольство мэра вызвало качество уборки городских территорий, а также несвоевременный вывоз бытовых отходов. Ответственным лицам Виктор Кувайцев поручил устранить все недостатки и усилить контроль в этом направлении. К тем, кто халатно относится к своим обязательствам, будет применено дисциплинарное взыскание, сообщает пресс-служба администрации города.

Также Виктор Кувайцев выразил недоумение по поводу затянувшихся сроков сдачи стадиона «Зенит». Мэр поручил начальнику управления капитального строительства города Игорю Умнову строго придерживаться утвержденного графика завершения работ по реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса и обеспечить личный контроль за сроками.

Заслушав отчет о налоговых и неналоговых доходах, глава администрации города отметил недостаточность работы в этом направлении. Виктор Кувайцев напомнил ответственным лицам, что перед городской администрацией стоит задача не только погасить кредиторскую задолженность, но и не нарастить новую.

«Нужно изыскивать источники доходов в бюджет города. Кроме новых проектов, которые нам предстоит реализовывать, мы должны исполнять текущие обязательства по капремонту, строительству, содержанию дорог, освещению города. Мы обязаны их исполнять. Это наша работа», - сказал он, сообщает ИА «Пенза-Пресс».